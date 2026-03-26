Продвигающую ислам тиктокершу арестовали в Москве

Тиктокершу nickigeser (Вероника Герасимовская – настоящее имя) задержали в Москве. Об этом сообщает издание «Осторожно, новости».

Герасимовскую арестовали и обвинили ее в разжигании ненависти или вражды. Утверждается, что блогерша вела Telegram-канал, в котором «пропагандировались исключительность и превосходство одной религиозной группы над другими».

Nickigeser признала вину. Она уточнила, что допустила невнимательность в публикациях, так как поддерживает терпимость и принятие всех религий.

Герасимовская получила первую известность в «Тикток-хаусе». Уже позже девушка приняла ислам, начала работать в сфере недвижимости и завела тематический блог, связанный со своей религией. В нем тиктокерша рассказывала о сложностях жизни русской мусульманки. Отмечается, что девушка собирала пожертвования для жителей Газы.

