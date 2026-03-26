Серябкина о разрыве с Фадеевым и SEREBRO: «Ушла с любовью»

Певица Ольга Серябкина рассказала о том, что последовало после ее ухода из группы SEREBRO и разрыва контракта с продюсером коллектива Максимом Фадеевым. Об отношениях с участницами и Фадеевым она поговорила в интервью «Газете.Ru».

Артистка отметила, что ее уход из группы не сопровождался скандальными заявлениями, а с Максимом Фадеевым они разошлись очень по-дружески.

«Да, сейчас мы не работаем вместе и не созваниваемся — у каждого своя творческая жизнь. Тем не менее ушла я с абсолютной любовью к тому периоду, когда была в группе. А я была в ней 13 лет», — говорит Серябкина.

Певица также подчеркнула, что обладает искусством расходиться с людьми по-хорошему.

Ольга Серябкина была автором многих песен группы Serebro, в числе которых популярные треки «Мама Люба», Mimimi, «Мало тебя» и «Я тебя не отдам». В 2018 году певица покинула коллектив, а в 2019-м она выпустила сольный альбом «Косатка в небе».

Ранее Серябкина отказалась от роли в театре.