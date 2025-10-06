Ольга Серябкина объяснила, почему отказалась от роли в театре

Певица Ольга Серябкина призналась в беседе с «Пятым каналом», что отказалась от роли в театре.

Серябкина призналась, что не считает себя достаточно компетентной для работы в театре. Она считает, что в этой сфере должны быть только мастера своего дела.

«Все-таки я очень уважаю профессионализм. И я думаю, что стоит доверить это профессионалам», — поделилась артистка.

Серябкина также отметила, что между актером и артистом мюзикла есть большая разница. Певица заявила, что в последнем сочетается театральное и музыкальное искусство.

В сентябре Серябкина призналась, что хотела бы поучаствовать в «Интервидении». По словам артистки, она не хочет участвовать в музыкальных конкурсах, однако для «Интервидения» готова сделать исключение.

Финал соревнования прошел вечером 20 сентября на концертной площадке Live Arena в Москве. Победу одержал Дык Фук с песней Phuong Dong Thien Vuong, уже ставшей хитом на его родине. Артист забрал главный приз — хрустальный кубок и 30 миллионов рублей.

