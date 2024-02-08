Збруев стал кавалером ордена Александра Невского

Артист театра «Ленком Марка Захарова» Александр Збруев был награжден орденом Александра Невского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий указ президента России Владимира Путина.

Орден народный артист России получил с формулировкой «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность».

Также ордена «За заслуги в культуре и искусстве» был удостоен писатель, член Ассоциации союзов писателей и издателей России Павел Басинский.

Кинозрителю Збруев известен по ролям в фильмах «Большая перемена», «Все будет хорошо», «Ты у меня одна».

Накануне 85-летний Збруев сообщил, что столкнулся с трудностями в актерской карьере. Збруев отметил, что выглядит моложе своего возраста, из-за чего возникают проблемы.

«Вроде бы уже не молодой артист, но еще и не старый. Нет определенности, которая нужна режиссеру, и я от этого многое теряю», — поделился звезда.

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