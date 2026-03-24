Актер сериала «Метод» набрал долгов на 30 млн рублей

Актер Сергей Романович рассказал изданию Voice, что испытывает серьезные финансовые трудности.

Романович должен около 30 миллионов рублей по кредитам и ипотеке. Он платит около 450 тысяч рублей банку ежемесячного. У артиста есть задолженность в 5,5 млн рублей за гараж, долг в 2,5 млн как гаранта за мошенника, средства, взятые у знакомых (около 1 млн) и другие обязательства.

Актер дал совет людям, которые оказались в долгах, как и он сам.

«Каждому дается по мере его сил. Мне писали люди, у которых долгов на 200 миллионов рублей. Главное, не впадать в тревогу. Я стараюсь быть в уме, отвечать на вопрос: «Что конкретно я могу сделать?». Долгов у меня нормально», — поделился артист.

По словам Романовича, он влез в большие долги из-за отсутствия финансовой грамотности. Актер никогда не брал кредиты и после первого займа «увлекся историей».

«Друг сказал: «Посмотри на свой кредитный потенциал». Я зачем-то полез его смотреть, и всё, Остапа понесло, шикуем», — вспомнил актер.

Сейчас Романович старается урезать траты и подходить более ответственно к финансам. Помимо кино, артист старается зарабатывать на рекламе, чтобы выплачивать кредит.

Романович наиболее известен по сериалам «Хутор» и «Ольга». Он также играл в таких проектах, как «Метод», «Экипаж», «Чернобыль: Зона отчуждения», «Кухня».

