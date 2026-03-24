Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Культура

Актер сериала «Метод» набрал долгов на 30 млн рублей

Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Актер Сергей Романович рассказал изданию Voice, что испытывает серьезные финансовые трудности.

Романович должен около 30 миллионов рублей по кредитам и ипотеке. Он платит около 450 тысяч рублей банку ежемесячного. У артиста есть задолженность в 5,5 млн рублей за гараж, долг в 2,5 млн как гаранта за мошенника, средства, взятые у знакомых (около 1 млн) и другие обязательства.

Актер дал совет людям, которые оказались в долгах, как и он сам.

«Каждому дается по мере его сил. Мне писали люди, у которых долгов на 200 миллионов рублей. Главное, не впадать в тревогу. Я стараюсь быть в уме, отвечать на вопрос: «Что конкретно я могу сделать?». Долгов у меня нормально», — поделился артист.

По словам Романовича, он влез в большие долги из-за отсутствия финансовой грамотности. Актер никогда не брал кредиты и после первого займа «увлекся историей».
«Друг сказал: «Посмотри на свой кредитный потенциал». Я зачем-то полез его смотреть, и всё, Остапа понесло, шикуем», — вспомнил актер.

Сейчас Романович старается урезать траты и подходить более ответственно к финансам. Помимо кино, артист старается зарабатывать на рекламе, чтобы выплачивать кредит.

Романович наиболее известен по сериалам «Хутор» и «Ольга». Он также играл в таких проектах, как «Метод», «Экипаж», «Чернобыль: Зона отчуждения», «Кухня».

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!