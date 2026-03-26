Zivert о личной жизни: «Ничего не ищу и не жду»

Певица Zivert сообщила, что ее сердце свободно
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица Zivert (Юлия Зиверт – настоящее имя) в беседе с МУЗ-ТВ призналась, что ее сердце свободно.

Зиверт пришла на свое шоу с кольцом на безымянном пальце. Артистка уверила, что украшение – не обручальное. Певица уточнила, что не ищет отношения намеренно.

«Я не в поиске. Я живу в глубоком чувстве доверия ко вселенной. Я ничего не ищу и не жду. И не провоцирую специально какие-то ситуации. Я достаточно взрослая, чтобы понимать, что всему свое время», — поделилась исполнительница.

4 июня 2024-го Zivert опубликовала фото с путешествия в Италии. На снимке запечатлена девушка, которая держит руку на округлившемся животе. Фанаты предположили, что певица может ждать ребенка. 5 июня Zivert уверила, что не беременна. Она уточнила, что просто объелась.

В октябре 2025-го Зиверт дебютировала в кино. Она сыграла итальянку в сериале «Санкционер». Сценарий к картине написал режиссер Жора Крыжовников. Кинематографист заметил певицу на корпоративе по случаю его дня рождения.

