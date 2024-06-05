Zivert сделала необычное заявление на фоне слухов о беременности

Певица Zivert опровергла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) слухи о беременности.

Zivert уверила, что не ждет ребенка. Она уточнила, что просто объелась.

«Ребят, молю! На вчерашнем фото в сториз я не беременна ребенком, я беременна карбонарой и римской пиццей. Максимум с чем можно меня поздравить, это с хорошим аппетитом», — отметила артистка.

4 июня Zivert опубликовала фото с путешествия в Италии. На снимке запечатлена девушка, которая держит руку на округлившемся животе. Фанаты предположили, что певица может ждать ребенка.

В сентябре 2023 года Zivert призналась, что пока не готова заводить детей. Она опровергла слух, что отказалась от курения и алкоголя в 2014 году, так как планировала ребенка.

Zivert заявляла, что у нее тогда даже в мыслях не было рожать. Более того, сейчас она тоже пока не собирается заводить малыша. Звезда пошутила, что ее «часики не тикают», потому что она их не носит. Артистка объяснила, что погружена в свое творчество и занимается работой над новым альбомом. Однако певица не отрицает, что хочет завести семью и ребенка.

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