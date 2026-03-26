Машков попросил Путина разрешить ставить спектакли без разрешения наследников

Художественный руководитель театра «Современник» и Московского театра Олега Табакова Владимир Машков попросил президента России Владимира Путина разрешить ставить постановки спектаклей по книгам без разрешения наследников, которые не являются авторами. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время заседания Совета по культуре Машков обратился к Путину и заявил, что ряд уехавших из России наследников авторов запрещают ставить спектакли на основе литературных произведений их предков.

Он попросил президента РФ «дать поручение рассмотреть этот сложный вопрос». По его словам, это необходимо в тех случаях, когда наследник запрещает использование произведений в России, не отвечает на запросы или ставит заведомо невыполнимые для театра условия. Машков добавил, что в таких ситуациях также следует предусмотреть все полагающиеся наследникам выплаты.

24 марта глава Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с деятелями театрального искусства заявила, что посещение театров должно быть доступно не только состоятельным россиянам, но и менее обеспеченным гражданам — в том числе многодетным семьям и молодежи.

