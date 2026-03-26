Стало известно, что может грозить Гребенщикову в России за получение гражданства Британии

Уголовная ответственность может грозить музыканту Борису Гребенщикову (признан в РФ иностранным агентом) в случае неуведомления им МВД о получении гражданства Великобритании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В публикации отмечается, что в данный момент идет проверка того, поступило ли уведомление от музыканта о получении гражданства Соединенного Королевства.

Накануне РИА Новости со ссылкой на данные британского реестра отчетности компаний сообщило, что Гребенщиков получил гражданство Великобритании.

В декабре 2022 года Гребенщиков и его супруга Ирина учредили в Великобритании компанию BG PLUS LLP. В документах было указано, что оба учредителя являются гражданами России. 16 марта BG PLUS LLP подала в реестр документы об изменении персональных данных владельцев. В соответствии с ними Борис и Ирина Гребенщиковы имеют британское гражданство.

Гребенщиков уехал из России после начала российско-украинского конфликта. В июне 2023 года музыканта внесли в список иностранных агентов. На данный момент Гребенщиков с женой живет в Лондоне. Артист рассказывал, что ушел из «Аквариума», поскольку некоторые участники группы поддержали СВО.

Ранее Прилепин объяснил Гребенщикову правила возвращения в РФ.