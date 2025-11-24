На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Известный писатель объяснил, почему российские артисты не поддерживают СВО

Писатель Олег Рой призвал известных артистов высказаться об СВО
oleg_roy/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Писатель Олег Рой предположил в беседе с NEWS.ru, что некоторые артисты не высказывают свою позицию об СВО из-за наличия недвижимости за рубежом.

Рой считает, что государству стоит начать «культурный террор» и призвать артистов открыто высказывать свою позицию об специальной военной операции на Украине. Он возмутился тому, что в России нет большого количества спектаклей, фильмов и мюзиклов, посвященных патриотизму, СВО и Великой Отечественной войне.

«Нужно, чтобы ударил кто-то, мы знаем кто, кулаком вот так тихонечко, чтобы мир содрогнулся. И сказал: «А доколе те, кто сегодня занимается большим количеством контента для нашей страны, до сих пор не признали СВО и ничего не сказали на эту тему? А доколе многие наши артисты в кавычках, которые играют в куче сериалов, зарабатывают огромные деньги, до сих пор ничего не сказали об СВО? Молчат. Недвижимость за рубежом мешает?» — отметил публицист.

По мнению Роя, стоит приходить на съемочную площадку к популярным, но не высказавшимся артистам и снимать на камеру их мнение по поводу СВО, российской армии и самой стране.

«Если там иногда нужны скандалы, но, может, надо их делать? Надо их делать!» — считает писатель.

Рой заявил о необходимости примеров для российской молодежи. По мнению публициста, ребенок с детства должен понимать, что живет в великой стране.

Ранее Олег Рой заявил, что песни Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) и Пугачевой принадлежат россиянам.

