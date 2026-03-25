MARGO об отказе Колдуна слушать кавер на его песню: «Понимаю его реакцию, и мне жаль»

Пресс-служба Margo

Певица MARGO призналась в беседе с «Газетой.Ru», что не хотела задеть Дмитрия Колдуна своим кавером на его песню «Дай мне силу». Она отметила, что не успела обсудить с ним выпуск трека.

По словам MARGO, если бы не загруженность в декабре, она бы предпочла поговорить с Колдуном о подготовке кавера. Теперь же артистке жаль, что он не стал слушать ее версию хита.

«Декабрь был очень напряженным, и из-за сжатых сроков подготовки к шоу Евгения Плющенко я ничего не успевала. От идеи до исполнения песни у нас было всего 1,5 недели! Безусловно, в идеальных условиях я бы предпочла лично обсудить использование композиции с автором. Но чтобы все успеть, все юридические моменты относительно прав на песню я поручила профессионалам. К сожалению, у меня физически не хватило времени на личный контакт с Димой. Я понимаю его реакцию, и мне жаль, если эта ситуация оказалась для него неприятной», — поделилась певица.

MARGO подчеркнула, что не хотела обижать коллегу. Исполнительница надеется, что Колдун все же передумает и даст шанс ее каверу.

«Я ни в коей мере не хотела его задеть, наоборот, я дала его творчеству новую жизнь. Это же здорово! Я надеюсь, в конечном итоге он услышит трек, и он ему понравится. Но даже если нет, я искренне верю, что главное — это положительные комментарии слушателей», — заявила MARGO.

Когда стало известно о выходе кавера на песню «Дай мне силу», Дмитрий Колдун заявил, что с ним никто по этому поводу не разговаривал, так как права принадлежат Филиппу Киркорову. А уже после того, как трек появился на музыкальных площадках, директор артиста рассказал, что он не стал его слушать и отказался давать комментарии.

Ранее MARGO представила свой бренд одежды.

 
