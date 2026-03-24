Киношлягеры отметившего столетие Зацепина прозвучат в Кремле

Произведения композитора Александра Зацепина исполнят в Большом зале Государственного Кремлевского дворца. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба мероприятия.

На концерте прозвучат мелодии, без которых невозможно представить историю отечественного кино и эстрады.

«Музыка Зацепина опередила свое время и стала эталоном художественного вкуса. Его мелодии сопровождают нас в самые разные моменты жизни: под них мы смеёмся и грустим, влюбляемся и мечтаем, вспоминаем прошлое и верим в будущее. Стоит лишь произнести его имя — и в памяти сразу звучат знакомые, любимые с детства мотивы», — рассказывают организаторы.

18 апреля в концерте примут участие известные артисты российской эстрады, которые исполнят самые любимые произведения композитора.

Композитор отпраздновал столетие 10 марта.

До этого Александр Зацепин назвал причиной долголетия хорошую генетику. Помимо этого, композитор старается поддерживать себя в форме с помощью стабильного режима сна и зарядки. Артист выработал определенные упражнения, которые делает каждый день.

Ранее Путин поздравил Александра Зацепина и заявил о его неповторимом почерке.