Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Культура

Анна Семенович о своем языке любви: «Покусываю, подгрызываю»

Певица Семенович призналась, что может укусить своего мужчину из любви
ann_semenovich/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица и актриса Анна Семенович призналась, что обычно не сдерживает свои проявления любви в романтических отношениях и может даже укусить своего мужчину. Об этом она рассказала «Пятому каналу» на празднике для всех влюбленных МУЗ-ТВ, который прошел в Москве в Государственном Кремлевском дворце.

Она уточнила, что ее партнер иногда возмущается ее порывом. Однако он все равно с радостью принимает такое выражение чувств, уверена певица. По ее словам, она очень тактильная во взаимоотношениях с возлюбленным.

«Я могу укусить, покусываю, подгрызываю. Я же вижу, что ему нравится», — заявила Семенович.

Артистка в июне 2024 года перестала скрывать роман с бизнесменом Денисом Шреером. Звезда впервые встретилась с ним в караоке. По словам знаменитости, предприниматель, с детства живущий в Германии, не знал о ее славе, но оценил вокальные способности и захотел познакомиться. Семенович рассказывала, что возлюбленный красиво за ней ухаживал, а потом они вместе начали жить и путешествовать.

Певица уточняла, что у них счастливые отношения, однако, они могут ссориться, в том числе из-за любви ее избранника к нездоровой пище. По ее словам, она взяла эту проблему под контроль и следить за его рационом.

До этого Анна Семенович удивилась зумерам, которые платят по полам с девушками. Семенович заявила, что в двухтысячные были очень щедрые мужчины. По словам звезды, сейчас они с подругами понимают, как им повезло.

Она также поделилась, что однажды в ресторане за вечер у них «скопилось» пятнадцать бутылок дорогого шампанского. Семенович попросила менеджера оставить их в ресторане, где через две недели отмечала свой день рождения.

Ранее сообщалось, что Анна Семенович собралась на Олимпиаду.

 
Теперь вы знаете
Что смотреть в кино в марте: 13 главных и громких премьер
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!