«Звучит в Кремле»: в Госдуме захотели запретить группу «Сектор Газа». А потом передумали

Депутат Госдумы Нина Останина предложила удалить с музыкальных площадок песни группы «Сектор Газа», так как они не соответствуют духовно-нравственным ценностям. Позже парламентарий пояснила, что ее слова интерпретировали неправильно и весь репертуар она запрещать не предлагала. За группу уже вступился коллега Останиной, депутат Виталий Милонов. А лидер «Руки вверх!» Сергей Жуков заявил, что отобрать у миллионов слушателей любимую музыку не получится.

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила запретить творчество группы «Сектор Газа», так как оно, по ее мнению, не соответствует российским духовно-нравственных ценностям. О том, что композиции коллектива нужно удалить с музыкальных площадок, депутат заявила в беседе с изданием «Абзац».

Парламентарий отметила, что лично собирается заняться этим вопросом.

«На музыкальных площадках группу «Сектор Газа», безусловно, нужно запретить. Что касается социальных сетей, то у нас есть Роскомнадзор. Мне странно, что он до сих пор на это не отреагировал. Поэтому я полагаю, что наш комитет рассмотрит этот вопрос в ближайшее время. Я дам поручение сотруднику, чтобы он занялся этим вопросом», — заявила Останина.

При этом позже в комментарии SHOT депутат сказала, что ее неправильно поняли. По словам Останиной, она выступала лишь за то, чтобы запретить песни, где есть ненормативная лексика, в том числе и песни «Сектора Газа». Однако запрещать все творчество группы парламентарий не предлагала.

«Композиции исполняет симфонический оркестр, музыка звучит в Кремле... хочется даже извиниться перед поклонниками «Сектора Газа» за такую фривольную интерпретацию моего высказывания», — добавила Останина.

За группу вступился зампред комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. В комментарии «Подъему» он отметил, что «готов быть самым яростным защитником «Сектора Газа», даже несмотря на то, что творчество коллектива ему совсем не близко.

«Не думаю, что сейчас надо трогать наследие группы «Сектор Газа» и ее солиста Юрия Хоя. В свое время песни этой группы звучали из каждой подворотни и в каждом селе Советского Союза. Творчество Юрия — это был саморазрушительный протест против того тягучего беспросветного болота, в которое втянули нашу страну коммунисты во главе с Горбачевым и КПСС», — заявил депутат.

Фанаты будут бастовать

Родственники солиста «Сектора Газа» Юрия Хоя (Клинских) также выступили против такой меры. Дочь музыканта Ирина Клинских призвала фанатов показать «гражданке депутату», что негодование можно выразить абсолютно цензурно.

«Ребята, вот теперь наша сплоченность и поддержка, сыграет весомую роль!!! Прорвемся, несмотря на всякие преграды касаемо группы «Сектор газа», много чего хочется сказать и выразить свое негодование в контексте сегодняшних новостей. Скажу так: «Но мы, пройдем опасный пусть через туман»!» — написала Клинских (орфография и пунктуация автора сохранены).

Путин подписал закон о запрете фильмов, дискредитирующих традиционные ценности В РФ обязали владельцев аудиовизуальных сервисов блокировать фильмы, дискредитирующие или... 31 июля 21:18

Племянник Юрия Хоя Юрий Япрынцев заявил «Подъему», что депутатам следовало бы сперва заняться «Ленинградом».

«Запретить «Сектор Газа» вряд ли получится — все начнут ругаться. Не только в России, но и во всем мире. Русскоязычные до сих пор знают все песни. Может, сейчас поговорят-поговорят – и ничего не сделают. Сейчас фанаты как поднимутся. В каждом городе же есть люди, которые перепевают «Сектор Газа». Сейчас они бастовать, наверное, будут. Ну а если запретят, то будет как раньше, когда слушали под подушкой или под одеялом», — отметил Япрынцев.

«Есть более противные вещи»

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков в беседе с «Газетой.Ru» согласился с мнением Япрынцева. Музыкант отметил, что люди продолжат слушать «Сектор Газа» даже в случае запрета.

«Я фанат, и мне кажется, музыка на то и музыка, что она должна быть разной. И, несмотря на всю свою хулиганистость, несмотря на всю свою отличающуюся от всех музыку, «Сектор Газа» — это на самом деле культовая группа, культовый исполнитель Юра Хой. И, естественно, взять и отобрать у миллионов слушателей их любимую музыку в любом случае не получится. Люди в любом случае будут слушать. Мне кажется, что не это нужно запрещать. Есть гораздо более противные вещи, группы, музыка, которые этого требуют. А вот тут, мне кажется, невозможно отобрать у людей любимую музыку», — подчеркнул Жуков.