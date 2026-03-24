Известному актеру придется выплатить $59 млн из-за изнасилования 54-летней давности

Актера Билла Косби признали виновным в изнасиловании, произошедшем в 1972 году

В США суд присяжных признал известного актера и шоумена Билла Косби виновным в изнасиловании 54-летней давности. Об этом сообщает The Guardian.

Косби придется выплатить потерпевшей Донне Мотсингер компенсацию в размере $59,25 млн. По словам Мотсингер, в 1972 году, когда она работала официанткой в ресторане, Косби пригласил ее на свое шоу, угостил ее вином в лимузине, а после накачал наркотиками и изнасиловал.

«Подсудимый Косби использовал свое огромное богатство, власть, славу и престиж, предоставляя таким женщинам, как мисс Мотсингер, доступ к миру знаменитостей и артистов эстрады», — говорится в жалобе адвокатов женщины.

Мотсингер подала в суд на Косби после того, как штат Калифорния внес поправки, изменившие сроки давности в отношении преступлений, связанных с сексуальным насилием.

Косби провел три года в тюрьме после того, как был признан виновным в сексуальном насилии в 2018 году. Он был освобожден в 2021 году после того, как вышестоящий суд отменил это решение. Суд высшей инстанции постановил, что прокуроры нарушили права Косби, пообещав не предъявлять ему обвинений, а затем возбудив против него дело.

Адвокат Косби заявил, что планирует обжаловать приговор.

Билл Косби известен как ведущий комедийного проекта «Косби шоу». Он также снимался в таких фильмах, как «Возвращение в страну Оз», «Леонард шестой», «Папа — привидение», «Джек» и «Комик».

