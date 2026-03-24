Раскрыта стоимость отдыха певицы Славы на Мальдивах

Певица Слава отдыхает на Мальдивах на вилле за 141 тысячу рублей в сутки

Певица Слава остановилась на Мальдивах на вилле, стоимость которой 141 тысяча рублей за ночь. Подробности выяснила «Газета.Ru».

Судя по кадрам, опубликованным в соцсетях, артистка сделала выбор в пользу пятизвездочного отеля Huvafen Fushi Maldives. Слава отдыхает вместе с мускулистым кавалером в пляжном бунгало с бассейном. Сутки проживания в нем стоят $1751, это по актуальному курсу приблизительно 141 тысяча рублей. За эти деньги гостям предоставляют прямой выход на пляж, гостиную на открытом воздухе, открытый двор с небольшим бассейном, а также в стоимость включены завтраки и ужины.

Курорт популярен среди звезд российского шоу-бизнеса. Зимой этого года в этом же отеле останавливались супруги Евгений Петросян и Татьяна Брухунова. Но, в отличие от Славы, они выбирали бунгало на воде. На Мальдивах они провели около двух недель и отдали приблизительно свыше 2 млн рублей.

Певица Слава улетела в отпуск после нервного срыва, который у нее случился на концерте. Артистка призналась «Газете.Ru», что планирует в марте взять перерыв для восстановления физического и психологического состояния, после чего продолжит выступать на сцене.

Также перед отъездом Слава кардинально сменила имидж. Исполнительница отрезала волосы и выбрила виски. В сети многие раскритиковали новый образ звезды, но она заявила, что ее все устраивает.

Ранее Слава рассказала, что окружение довело ее до нервного срыва.