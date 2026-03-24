Расторгуев раскрыл свои любимые направления для отдыха в России

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев поделился, что во время отпуска предпочитает ездить по направлениям, которые позволяют ему изучать самые отдаленные места в России. Об этом певец рассказал Общественной Службе Новостей.

Расторгуев раскрыл, что ему нравится ездить на Алтай, Дальний Восток и в другие регионы страны. По словам певца, в России есть большое количество чудесных мест, о которых забывают многие путешественники.

«Можно посмотреть хоть раз в жизни на цветение маральника. Но я все чаще теперь путешествую по Московской области, здесь тоже много чего интересного. Даже в нашем селе Троицкое в Мытищах, где я живу, прекрасные пейзажи, а особенно поздней весной и в начале осени», — отметил артист.

Певец добавил, что его самым любимым местом в регионе стало Клязьминское водохранилище и живописная набережная около него.

При этом Расторгуев подчеркнул, что множество раз отдыхал на зарубежных курортах. Однако все эти места не впечатлили исполнителя.

В сентябре 2025 года стало известно, что гонорар группы «Любэ» и Николая Расторгуева вырос до 6 миллионов рублей за частное выступление. При этом организаторам нужно учитывать дополнительные затраты, такие как бытовой райдер певца, который обойдется заказчику в 150 тысяч рублей, и техническое обеспечение стоимостью до 700 тысяч рублей. Кроме того, в гримерке солиста должны быть овощи, фрукты, овсяные хлопья, кефир и дорогой виски.

Ранее автор хитов «Любэ» сказал, каких песен не хватает России.

 
