Лена Катина о недовольстве «Евровидением»: «Больная тема»

Певица Лена Катина рассказала о недовольстве своим участием в «Евровидении». Ее цитирует kp.ru.

По словам Катиной, провал группы «Тату» на конкурсе дал ей толчок к развитию. Певица не сомневается, что если бы вернулась в нулевые, повторила бы этот опыт.

«Вот «Евровидение» — это моя больная тема, но, тем не менее, я бы все равно согласилась и повторила. <...> Я была настолько недовольна собой, что пошла с этим что-то делать», — говорит она.

Певица осталась недовольна и своим вокалом, и результатами — тогда «Тату» слушали во всем мире, однако, утверждает Катина, имела место подмена результатов от жюри некоторых стран.

«И вдруг бац, такое: Великобритания дает 0 баллов. Но такого не могло быть. То есть была именно замена результатов голосования народа на результаты голосования жюри», — рассказывает Катина.

Группа «Тату» представила Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2003 году и заняла третье место. С 2022 году Россия не участвует в музыкальном соревновании.

Недавно Лена Катина назвала разницу в мужском и женском творчестве.

Ранее Пригожин предсказал успех группе «Иванушки International».