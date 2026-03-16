Дубцову обвинили в использовании ИИ при написании песен

Певица Дубцова: ИИ дает ложную уверенность, что каждый может создать произведение искусства

Певица Ирина Дубцова рассказала News.ru, что ее обвинили в использовании искусственного интеллекта при создании песен.

Дубцова объяснила, что у нее заказали песню. Клиенты усомнились в качестве товара и заявили, что трек сгенерирован ИИ.

«Но это я могу сказать: «Да, я всю свою сознательную жизнь пользовалась интеллектом. Только он не искусственный», — пошутила артистка.

Дубцова призналась, что ей не нравится тенденция создавать такое большое количество ИИ-контента. По ее мнению, это дает людям ложную уверенность, что каждый может написать произведение искусства.

«Я услышала такую фразу: «Да мы сейчас такое напишем за секунду (с помощью ИИ)!» Да напишите. Это рождает ложную уверенность в том, что это может каждый. Это неправда. Есть люди в абсолютно разных областях — науки, искусства, спорта. Люди, безусловно, талантливые, которые обладают способностями, талантом и интеллектуальной особенностью, которая способна рождать шедевры», — отметила певица.

