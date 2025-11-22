На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Shaman ответил на вопрос о смене фамилии после свадьбы

Shaman заявил, что они с Мизулиной не будут менять фамилии после свадьбы
Сергей Бобылев/РИА Новости

Заслуженный артист РФ, певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) и его жена, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина не будут менять фамилии после свадьбы, сообщил исполнитель перед концертом «30 лет на сцене» в Кремлевском дворце. Его цитирует ТАСС.

Певец объяснил, что для смены фамилии нужно менять паспорта, другие документы и «все, что за этим тянется».

«Мы просто останемся при своих. Как вы это представляете? Ярослав Мизулин или Екатерина Дронова», — с юмором отвел он.

Shaman добавил, что им с женой важнее сохранить привычный повседневный уклад, чем проходить долгие бюрократические процедуры. Артист рассказал, что они собираются праздновать свадьбу в 2026 году.

«Думаем о каком-то закрытом помещении. Все будет очень спокойно, очень потихоньку, без сенсаций», — поделился он.

В начале ноября Мизулина официально стала женой певца Shaman. Пара поженилась через восемь месяцев после того, как перестала скрывать отношения. Однако в сети предполагают, что их роман начался гораздо раньше. Как развивалась история любви «самого славянского союза России», — в материале «Газеты.Ru».

Ранее гитарист объяснил, зачем Shaman дергал его «пимпочку» во время соло.

