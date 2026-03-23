«История эмоционально тяжелая»: раскрыта причина проблем с продажей дома Романа Попова

Риелтор Юлия Юсова рассказала «Газете.Ru», что вдова актера Романа Попова не может продать семейный дом из-за большого количества более выгодных предложений в этом сегменте. По ее словам, в этом случае снижение цены не всегда помогает ускорить продажу.

Эксперт в сфере недвижимости подчеркнула, что Попова продает таунхаус за 47 млн рублей, а многие покупатели предпочитают за эту же цену выбирать дом с полноценным участком. Также немаловажную, но не основополагающую роль играет история семьи.

«История вокруг продажи дома Романа Попова, безусловно, эмоционально тяжелая, и на практике такие факторы действительно иногда влияют на восприятие объекта, но почти никогда не становятся решающими. В дорогой недвижимости покупатели в первую очередь смотрят на цену, формат дома и конкуренцию на рынке. Снижение цены на несколько миллионов рублей само по себе не всегда ускоряет продажу. Если объект изначально выходит на рынок выше ожиданий покупателей, то даже дисконт может не изменить ситуацию кардинально. История семьи может создавать дополнительный эмоциональный барьер для части покупателей, особенно когда речь идет о доме для жизни», — поделилась риелтор.

23 марта вдова звезды «Полицейского с Рублевки» понизила цену на особняк на 5 млн рублей. До этого объявление о продаже недвижимости на время было снято с сайта по поиску жилья. «Газета.Ru» попыталась связаться с Юлией Поповой, чтобы выяснить подробности, но она от комментариев отказалась.

Ранее стало известно о выходе последнего сериала с Романом Поповым.