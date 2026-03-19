Последний сериал с Романом Поповым выйдет на ТВ: «Добрый, милый и смешной»

На ТВ выйдет комедийный сериал «Большой человек» — романтическая истории об айтишнике Матвее, который решает похудеть ради любви и приходит к неожиданным результатам. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала ТНТ.

Главные роли в сериале Роман Попов, Настасья Самбурская, Алина Ланина, Елена Валюшкина и Алексей Золотовицкий, автором идеи стал Евгений Соболев («Универ»), режиссером Феликс Герчиков («Третье сентября», «Анна-детективЪ»).

Матвей — обаятельный, но закомплексованный парень с лишним весом, живущий с мамой и влюбленный в красавицу из офиса. После ее отказа он решит измениться и нанимает личную тренершу — ее сыграла Настасья Самбурская.

Роль стала одной из последний для актера Романа Попова.

«Наш сериал поднимает важную тему: это не только про похудение, но и про взросление -когда тебе за тридцать, про умение брать ответственность за свою жизнь. Думаю, эта история сможет вдохновить многих на маленькие ежедневные шаги к тому, чтобы стать лучшей версией себя», — говорит Самбурская.

Авторы называют «Большого человека» светлой комедия про маленькие победы, которые случаются, когда рядом появляется человек, способный сказать правду и по-настоящему поддержать.

«Это добрый, милый, по-настоящему смешной сериал. «Большой человек»- это не про лишний вес, а про «Большое» сердце…» — рассказывает Соболев.

28 октября 2025 года Романа Попова не стало. Известность ему принесла роль следователя Мухича из сериала «Полицейский с Рублевки».

