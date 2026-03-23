В Петербурге прощаются с женой Олега Басилашвили

В Санкт-Петербурге на Большеохтинском кладбище проходит церемония прощания с телеведущей Галиной Мшанской — женой народного артиста СССР Олега Басилашвили. Об этом сообщает 78.ru.

К кладбищу едут родные и близкие Мшанской с цветами. Проститься с супругой приехал и сам 91-летний Басилашвили.

Галина Мшанская вела на канале «Культура» программу «Царская ложа», освещавшую самые важные события в музыкальной жизни Санкт-Петербурга. Она интервьюировала и снимала практически всех звезд классической музыки и балета за последние десятилетия. Она также написала сценарии к документальным фильмам «Мои современники», «Если звезды зажигают», «Жила-была мечта» и другим.

О кончине Мшанской 20 марта сообщила журналистка Ника Стрижак.

