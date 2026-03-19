Сергей Гармаш ушел в ветеринары

Семейная комедия «Доктор Гаф» Михаила Расходникова вышла в российский прокат. О премьере фильма «Газете.Ru» сообщил прокатчик «Централ Партнершип».

Фильм «Доктор Гаф», снятый студией «Инфинити Контент» при поддержке телеканала СТС и телеканала «Россия» — это история о дружбе, ответственности и заботе, рассказывают авторы.

По сюжету фильма 12-летняя Марина сбегает из дома, чтобы вылечить свою собаку Тайю. Марина находит Доктора Гафа — нелюдимого ветеринара с необычным даром: он умеет общаться с животными. У Гафа получается вылечить Тайю, но уже ночью ее похищают вместе с другими собаками — обитателями приюта доктора Гафа. Гаф и Марина должны спасти своих друзей от жестоких экспериментов, и в этом им помогут самые разные животные — от голубей и крыс до удава и скунса.

В главных ролях снялись Сергей Гармаш (Доктор Гаф), Ирина Розанова (Лапкина), Алиса Руденко (Марина), Борис Хвошнянский (Брамлей), Ольга Медынич (Екатерина) и другие.

«Доктор Гаф — непризнанный гений, немного угрюмый, неловкий с людьми, но очень эмпатичный к животным — многогранный герой. Интересный опыт, конечно, выстраивать коммуникацию с новыми для меня партнерами — альпаками, вороном и множеством собак. Думаю, наше кино — это напоминание, что стоит проявлять заботу к каждому существу, от мала до велика», — говорит Гармаш.

По словам Расходникова, авторы картины хотели донести до зрителей мысль, что к животным и людям нужно относиться так, как хочешь, чтобы люди и животные относились к тебе.

«Главный герой, Доктор Гаф, — разочаровавшийся в людях социофоб, который жизнь положил на лечение всегда искренних и честных животных. В конце концов, Доктор изменится благодаря чистому детскому сердцу ребенка, потому что такова суровая правда жизни: любовь и добро побеждают. А еще, этот проект моя мечта. По секрету, я сам почти доктор Гаф», — признался режиссер.

