Статуи Деда Мороза и Снегурочки нашли на российских улицах: «Не торопится уходить»

В Клину нашли не убранных с улицы фигуры Деда Мороза и Снегурочки

На российских улицах нашли не убранные статуи Деда Мороза и Снегурочки. Фото появилось в группе «ВКонтакте» «Подслушано в Клину».

Фигуры новогодних персонажей обнаружили в Высоковске.

«В Высоковске что-то подозревают насчет прогноза погоды на весну? Дед Мороз не торопится уходить», — пишет автор поста.

В 2026 году городские службы Клина начали убирать новогодние украшения 12 февраля. В первую очередь демонтировали главную ель у Ледового дворца имени Валерия Харламова и световые арт-объекты.

В январе спасателям пришлось вытаскивать решившего сделать эффектное фото улан-удэнца из ледяной скульптуры. Мужчина, по данным канала, вскарабкался на изображающую коня ледяную скульптуру, расположенную у Русского драмтеатра, и застрял.

Ранее вандал перебил скульптуры в знаменитом музее стекла.