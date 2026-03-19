Вандал перебил скульптуры в знаменитом музее стекла

В США арестован посетитель Музея стекла Чихули, перебивший экспонаты
В Сиэтле (США) арестовали 40-летнего посетителя знаменитого Музея стекла Чихули. Об этом сообщает местная пресса.

Представители музея и сада стекла называют ущерб катастрофическим — вандал уничтожил большие скульптуры из стеклянных растений на территории.

Прибывшие на вызов охранники обнаружили на пешеходной дорожке сада крупные осколки разноцветного стекла. Подозреваемый оказался агрессивным — он поднял осколок стекла и попытался нанести несколько ударов сотруднику службы безопасности музея. Охранник отступил, чтобы дождаться прибытия полиции.

По оценкам, подозреваемый причинил Музею стекла ущерб на сумму более $240 тыс. Подозреваемого доставили в тюрьму округа Кинг для расследования кражи со взломом и нападения.

Сад из стекла художника-стекольщика Дейла Чихули открыли в декабре 2012 года. Экспозиция включает выставочную галерею, сад и теплицу с произведениями из стекла.

Работы Дейла Чихули включены в более чем 200 коллекций музеев по всему миру, включая Лувр.

