Буйнов об отношении европейцев к русским: «Их тянет к нам»

Жители Европы хорошо относятся к русским и не думают плохо о них. Об этом «Пятому каналу» на праздновании Дня России на Красной площади рассказал народный артист России Александр Буйнов.

«Их тянет к нам», — отметил артист.

Он поделился, что его бывшая коллега переехала в Италию вместе с мужем и двумя детьми. По его словам, в их семье активно изучают русский язык и отмечают важные для России праздники — 9 Мая, Новый год и другие. Буйнов добавил, что у его знакомой есть греческие корни, однако, это не мешает ей пропагандировать русскую культуру в Италии.

Дочь модели Виктории Бони, Анджелина, до этого назвала русских мужчин щедрыми. В опубликованном в социальных сетях ролике Виктория Боня поинтересовалась у 13-летней дочери, как сейчас девочки-подростки знакомятся с мальчиками в Монако. Анджелина ответила, что молодые люди не часто подходят сами, поэтому им приходится проявлять инициативу. При этом девушка заявила, что не видит в этом ничего плохого.

Виктория Боня также спросила у дочери, как за ними ухаживают мальчики. Телеведущая удивилась, когда Анджелина ответила, что им приходится самим платить на свиданиях. Модель рассказала наследнице, что в России мужчины обычно угощают женщин.

Ранее шведский биатлонист рассказал, ненавидит ли он русских.