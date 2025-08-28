Звезда Comedy Woman Федункив объяснила, почему у комиков часто бывают депрессии

Российская актриса Марина Федункив в интервью «Газете.Ru» объяснила, почему многие комики склонны к депрессии.

«Потому что от комиков всегда ждут позитива. Это такая роль, которую ты играешь постоянно, — выходить и быть смешным всегда, даже когда ты не в состоянии этого сделать. Кроме того, в силу огромной нагрузки ты не всегда можешь отдохнуть, подзарядить внутренние батарейки — и в какой-то момент можешь сломаться. Обратиться за помощью к медикам — это большой поступок и очень важный шаг, достойный уважения», — заявила она.

Марина Федункив наиболее известна по роли мамы Коляна в телесериале «Реальные пацаны», а также комедийным проектам Comedy Woman и «Однажды в России». В прошлом году артистка, которой сейчас 53 года, родила сына Теодора, его отцом стал итальянец Стефано Маджи.

