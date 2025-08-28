На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Звезда Comedy Woman Федункив объяснила, почему у комиков часто бывают депрессии

Актриса Федункив похвалила комиков, которые лечатся от депрессии
true
true
true
close
Пресс-служба Марины Федункив

Российская актриса Марина Федункив в интервью «Газете.Ru» объяснила, почему многие комики склонны к депрессии.

«Потому что от комиков всегда ждут позитива. Это такая роль, которую ты играешь постоянно, — выходить и быть смешным всегда, даже когда ты не в состоянии этого сделать. Кроме того, в силу огромной нагрузки ты не всегда можешь отдохнуть, подзарядить внутренние батарейки — и в какой-то момент можешь сломаться. Обратиться за помощью к медикам — это большой поступок и очень важный шаг, достойный уважения», — заявила она.

Марина Федункив наиболее известна по роли мамы Коляна в телесериале «Реальные пацаны», а также комедийным проектам Comedy Woman и «Однажды в России». В прошлом году артистка, которой сейчас 53 года, родила сына Теодора, его отцом стал итальянец Стефано Маджи.

Полное интервью с актрисой читайте здесь.

Ранее Федункив рассказала, в честь кого назвала сына.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами