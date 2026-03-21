В Молдавии выступили против концерта Макаревича и Вайкуле

В Молдавии местные жители выступили против приезда певцов Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) и Лаймы Вайкуле с концертом в Кишинев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарии в социальных сетях.

Авторы большинства комментариев с критиков предстоящего концерта напоминают, что раньше эти артисты не выступали в стране.

«Раньше ими и не пахло в Молдавии, а сейчас катаются по бедным странам», — пишут граждане страны.

Совместный концерт Макаревича и латвийской певицы Вайкуле запланирован на 24 апреля. Билеты на выступление стоят от 29 до 115 долларов.

После начала специальной военной операции на Украине весной 2022 года Андрей Макаревич покинул Россию и переехал в Израиль. В сентябре того же года Минюст включил музыканта в реестр иностранных агентов.

Накануне стало известно, что Макаревич отменяет концерты из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее стал известен гонорар Макаревича за концерт 23 февраля.

 
