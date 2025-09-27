Маше Распутиной предсказали получение звания заслуженной артистки

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко предсказал певице Маше Распутиной получение звания заслуженной артистки России. Об этом он рассказал в беседе с «Абзацем»

Он отметил, что сейчас ведомства обратили внимание на многих артистов прошлого, которых будут награждать соответственно их опыту. Он напомнил, что Распутина на эстраде уже более 20 лет.

«По всем нормам она имеет право. В ближайшее время, я считаю, можно ожидать награждения», — сказал он.

Распутина обрела популярность в 1989 году благодаря хиту «Играй, музыкант», всего она выпустила восемь студийных альбомов.

В начале нулевых Распутина призналась, что решила посвятить себя семье. При этом она активно выступает на больших мероприятиях и участвует в съемке телепередач, иногда дает сольные концерты.

В 2024 году звезда пожаловалась, что в 1990-е ей предлагали купить звание заслуженной артистки, но она отказалась.

Накануне супруг Маши Распутиной раскрыл причину брака после 25 лет отношений.

Ранее Маша Распутина заявила, что не спит с мужем в одной постели.