На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Маше Распутиной предсказали получение звания заслуженной артистки

Продюсер Рудченко: певица Распутина имеет право стать заслуженной артисткой РФ
true
true
true
close
НТВ

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко предсказал певице Маше Распутиной получение звания заслуженной артистки России. Об этом он рассказал в беседе с «Абзацем»

Он отметил, что сейчас ведомства обратили внимание на многих артистов прошлого, которых будут награждать соответственно их опыту. Он напомнил, что Распутина на эстраде уже более 20 лет.

«По всем нормам она имеет право. В ближайшее время, я считаю, можно ожидать награждения», — сказал он.

Распутина обрела популярность в 1989 году благодаря хиту «Играй, музыкант», всего она выпустила восемь студийных альбомов.

В начале нулевых Распутина призналась, что решила посвятить себя семье. При этом она активно выступает на больших мероприятиях и участвует в съемке телепередач, иногда дает сольные концерты.

В 2024 году звезда пожаловалась, что в 1990-е ей предлагали купить звание заслуженной артистки, но она отказалась.

Накануне супруг Маши Распутиной раскрыл причину брака после 25 лет отношений.

Ранее Маша Распутина заявила, что не спит с мужем в одной постели.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами