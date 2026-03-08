Размер шрифта
Дмитрий Колдун объяснил, почему не снимается в кино

Певец Дмитрий Колдун признался, что не видит себя актером
Pavel Kashaev/Global Look Press

Певец Дмитрий Колдун признался, что отказывается от предложений сняться в кино. Об этом он сообщил во «ВКонтакте».

Колдун объяснил, что не видит себя актером.

«Думаю, что есть люди, у которых это получится гораздо лучше. Зрителям будет гораздо приятнее смотреть на их игру, чем на мои жалкие потуги», — поделился артист.

Дмитрий Колдун наиболее известен по хитам «Дай мне силу» и «Корабли». Он является победителем «Фабрики звезд-6». В 2007 году он представлял Беларусь на «Евровидении».

В июле Колдун опроверг, что ссорился с Филиппом Киркоровым. Артист не стал отрицать, что у него был некий разлад после «Евровидения». По словам певца, его общение с коллегой перешло в «вялотекущий режим» после того, как они перестали работать вместе. Он не стал уточнять подробностей разлада.

По словам Колдуна, в последнее время Киркоров приглашал его на различные мероприятия. Однако, как уточнил певец, коллеги не ходят друг к другу в гости.

Колдун добавил, что постарался к 40 годам закрыть негативные вопросы и конфликты с коллегами.

Ранее в Пскове отменили концерт Дмитрия Колдуна.

 
