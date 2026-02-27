Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Культура

Оксимирон намеренно скрыл реальную причину отмены тура

Mash: рэпер Оксимирон отказался от тура из-за обвинений в педофилии, а не рака
Евгения Новоженина/РИА Новости

Команда Оксимирона (признан в РФ иностранным агентом) (Мирона Федорова) намеренно не стала опровергать недостоверную информацию о раке рэпера, чтобы скрыть истинную причину отмены тура — репутационные риски, связанные с многочисленными обвинениями в педофилии. Об этом сообщает Mash.

Как утверждает Mash, Федоров отменил выступления еще до того, как несколько девушек рассказали о своих отношениях с ним: на момент знакомства им было 13 и 16 лет, а музыканту — больше 23 лет. По версии СМИ, информация о незаконных отношениях сначала распространилась в рэп-тусовке, где начала активно обсуждаться, а потом уже была обнародована для широкой общественности. Оксимирон понимал, что скандал неизбежен, поэтому заранее отказался от тура.

В настоящее время артист дает частные концерты, но тщательно фильтрует заказчиков через доверенных лиц. Еще полгода назад он вовсе отказывал во всех выступлений — в том числе из‑за заочного ареста в России. Артист боялся за свою безопасность.

Сейчас Федоров проживает в Лондоне, однако планирует переезд в США. Минюст РФ в октябре 2022 года внес Федорова в реестр иностранных агентов.

Ранее сообщалось, что Гуф назвал несправедливым приговор по делу о драке в бане.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!