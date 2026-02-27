Оксимирон намеренно скрыл реальную причину отмены тура

Mash: рэпер Оксимирон отказался от тура из-за обвинений в педофилии, а не рака

Команда Оксимирона (признан в РФ иностранным агентом) (Мирона Федорова) намеренно не стала опровергать недостоверную информацию о раке рэпера, чтобы скрыть истинную причину отмены тура — репутационные риски, связанные с многочисленными обвинениями в педофилии. Об этом сообщает Mash.

Как утверждает Mash, Федоров отменил выступления еще до того, как несколько девушек рассказали о своих отношениях с ним: на момент знакомства им было 13 и 16 лет, а музыканту — больше 23 лет. По версии СМИ, информация о незаконных отношениях сначала распространилась в рэп-тусовке, где начала активно обсуждаться, а потом уже была обнародована для широкой общественности. Оксимирон понимал, что скандал неизбежен, поэтому заранее отказался от тура.

В настоящее время артист дает частные концерты, но тщательно фильтрует заказчиков через доверенных лиц. Еще полгода назад он вовсе отказывал во всех выступлений — в том числе из‑за заочного ареста в России. Артист боялся за свою безопасность.

Сейчас Федоров проживает в Лондоне, однако планирует переезд в США. Минюст РФ в октябре 2022 года внес Федорова в реестр иностранных агентов.

Ранее сообщалось, что Гуф назвал несправедливым приговор по делу о драке в бане.