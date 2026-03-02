Латвийские силовики вызвали на допрос Седокову

Латвийские правоохранители вызвали на допрос бывшую супругу баскетболиста Яниса Тиммы Анну Седокову. Об этом заявила представитель семьи спортсмена Маргарита Гордеева в беседе с ТАСС.

«Латвийские правоохранители возбудили дело по факту смерти Тиммы и вызвали Седокову на допрос. По моей информации, пока она туда не явилась», — сказала она.

2 марта сообщалось, что Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела по делу Тиммы.

Тиммы не стало 17 декабря 2024 года — в ночь после дня рождения его бывшей супруги Анны Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с певицей.

22 января адвокат Андрей Алешкин заявил, что друзьям Яниса Тиммы может грозить уголовное дело в России. После кончины Тиммы некоторые его друзья — Марк Пугачев и Гатис Лининьш — стали публично обвинять певицу Анну Седокову в причастности к трагедии с экс-супругом.

Седокова и Тимма были женаты с 2020 года. В октябре 2024 года стало известно, что пара подала на развод, а в декабре брак был официально расторгнут.

Ранее суд принял иск родственников баскетболиста Тиммы к Анне Седоковой.