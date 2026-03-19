Юрист Жорин раскрыл, как семья Градского будет оспаривать отцовство сына Коташенко в суде

Юрист Сергей Жорин рассказал «Газете.Ru», что семье Александра Градского не обязательно иметь биоматериал композитора, чтобы доказать отсутствие родства с младшим сыном.

По словам адвоката, оспаривание отцовства после ухода человека, записанного родителем ребенка, допустимо только в судебном порядке. Он отметил, что закон предусматривает предъявление такого требования наследником, если запись была внесена по правилам пункта 2 статьи 51 СК РФ.

«Верховный Суд отдельно разъяснил, что оспаривание записи об отце возможно и после смерти такого лица. С практической точки зрения ключевым вопросом будет доказывание. В подобных спорах суд вправе назначить экспертизу, в том числе молекулярно-генетическую, а при отсутствии биоматериала умершего оценка обычно строится на совокупности доказательств, включая результаты исследований по родственникам и иные относимые обстоятельства; при этом заключение эксперта не имеет для суда заранее установленной силы. Поэтому перспективы иска зависят не от самого факта смерти предполагаемого отца, а от того, удастся ли представить допустимую и убедительную доказательственную базу, достаточную для опровержения записи об отцовстве», — заявил Жорин.

Юрист рассказал, что, кроме генетической экспертизы, доказательствами отсутствия родства могут быть свидетельские показания, переписка, фотографии, видео- и аудиозаписи, документы о совместном проживании и содержании ребенка, а также иные материалы, подтверждающие отсутствие семейных отношений.

19 марта адвокат семьи Александра Градского Шота Горгадзе сообщил, что суд встал на сторону экс-жены музыканта и его старших детей, отдав им 70% наследства. До этого решения имущество принадлежало вдове артиста Марине Коташенко. Юрист дал понять, что родственники Градского также планируют доказать, что его младший сын был рожден от другого мужчины.

Ранее дочь Александра Градского Мария выиграла дело против «Жилищника» на 5 млн рублей.