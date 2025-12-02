На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дочь Градского отсудила миллионы у «Жилищника» за залитую квартиру

Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Московский суд удовлетворил иск Марии Градской, дочери композитора Александра Градского, к ГБУ «Жилищник района Тверской». Об этом сообщает РИА Новости.

Суть спора заключалась в возмещении ущерба от залива квартиры: сумма заявленных требований, отмечает агентство, превысила 5  млн рублей. Исковое заявление было подано еще в декабре 2024 года.

Во время судебного разбирательства представители «Жилищника» попросили назначить судебную экспертизу, чтобы выяснить причины затопления квартиры, оценить стоимость восстановительного ремонта и ущерб, нанесенный мебели и другим вещам.

Суд удовлетворил просьбу, но результаты экспертизы не были обнародованы.

28 ноября 2021 года Александра Градского не стало — у него случился ишемический инсульт в реанимации. Ему было 72 года.

Семья композитора на протяжении долгого времени занята судебными тяжбами о разделе наследства. В августе сын мэтра Даниил проиграл суд о признании вдовы музыканта Марины Градской недостойной наследницей. В суде пояснили, что сын артиста не предоставил относимых и допустимых доказательств того, что вдова отца совершала умышленные противоправные действия, направленные против мэтра или против осуществления его последней воли.

