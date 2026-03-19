Режиссер «Приключения Паддингтона» снимет фильм о Лабубу

Британский режиссер Пол Кинг снимет кино об игрушечном монстре Лабубу. Об этом сообщает ТАСС.

Картина станет совместной работой китайской компании по производству игрушек Pop Mart и студии Sony Pictures. В фильме будет сочетаться живая съемка и анимационные вставки. Сценарий к проекту напишет Стивен Левинсон.

Пол Кинг известен как режиссер комедийного сериала «Майти Буш», анимационных фильмов о «Приключениях Паддингтона» и мюзикла «Вонка» с Тимоти Шаламе.

Лабубу представляют собой дизайнерские плюшевые игрушки с длинными ушами и широкой зубастой улыбкой, созданные гонконгским иллюстратором Касингом Лунгом, вдохновленным скандинавской мифологией. Производство игрушек Pop Mart началось в 2019 году, а резкий рост популярности лабубу пришелся на 2024 год: сначала в Азии, затем благодаря мировым знаменитостям и вирусным трендам в соцсетях — в других странах.

В феврале 2026-го в археологическом парке «Аргамач» Липецкой области на Масленице сожгли чучело лабубу. Мероприятие стало кульминацией праздника. Перед этим гости катались на лошадях и ватрушках, а также слушали выступления местных ансамблей.

