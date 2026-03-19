Голос Честера Беннингтона прозвучит на сцене Кремля

Концерт симфонического оркестра Rockestra Live с хитами группы Linkin Park состоится 20 марта. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Выступление пройдет в Государственном Кремлевском Дворце. Оно приурочено к 50-летию со дня рождения солиста Linkin Park Честера Беннингтона, а также к 30-летию основания группы. На концерте прозвучат знаковые композиции со всех альбомов.

Во время концерта зрители также услышат настоящий голос Честера Беннингтона.

«Это не нейросеть и не цифровая реконструкция — используется подлинный вокал из студийных записей группы», — отметили в пресс-службе.

Честера Беннингтона не стало 20 июля 2017 года. Рок-группа Linkin Park воссоединилась спустя семь лет после трагедии с солистом. Первый концерт обновленного коллектива состоялся 5 сентября.

В сентябре 2024-го сын Честера Беннингтона Джейми заявил, что фанаты группы Linkin Park угрожали ему расправой после критики новой вокалистки Эмили Армстронг.

Ранее рок-группа Linkin Park зарегистрировала товарный знак в России.