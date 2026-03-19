Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Культура

Голос Честера Беннингтона прозвучит на сцене Кремля

Симфонический оркестр RockestraLive выступит с песнями Linkin Park 20 марта
Пресс-служба оркестра «RockestraLive»

Концерт симфонического оркестра Rockestra Live с хитами группы Linkin Park состоится 20 марта. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Выступление пройдет в Государственном Кремлевском Дворце. Оно приурочено к 50-летию со дня рождения солиста Linkin Park Честера Беннингтона, а также к 30-летию основания группы. На концерте прозвучат знаковые композиции со всех альбомов.

Во время концерта зрители также услышат настоящий голос Честера Беннингтона.

«Это не нейросеть и не цифровая реконструкция — используется подлинный вокал из студийных записей группы», — отметили в пресс-службе.

Честера Беннингтона не стало 20 июля 2017 года. Рок-группа Linkin Park воссоединилась спустя семь лет после трагедии с солистом. Первый концерт обновленного коллектива состоялся 5 сентября.

В сентябре 2024-го сын Честера Беннингтона Джейми заявил, что фанаты группы Linkin Park угрожали ему расправой после критики новой вокалистки Эмили Армстронг.

Ранее рок-группа Linkin Park зарегистрировала товарный знак в России.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
