Монеточку оштрафовали за нарушение правил деятельности иноагента

monetochkaliska/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Басманный районный суд Москвы оштрафовал певицу Монеточку (признана в РФ иностранным агентом) (Елизавета Гырдымова) за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом ТАСС сообщили в суде.

По словам собеседника агентства, судья признал Гырдымову виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ, и назначил ей штраф в размере 50 тысяч рублей.

В октябре Басманный суд Москвы заочно арестовал Монеточку на два месяца с момента ее задержания на территории России или экстрадиции. Апелляционную жалобу защиты артистки не удовлетворили.

Адвокаты певицы настаивали, что объявление Гырдымовой в межгосударственный розыск сопровождалось процессуальными нарушениями, поэтому решение о заочном аресте, по их мнению, является незаконным.

По данным следствия, Гырдымова дважды за год привлекалась к административной ответственности за нарушения порядка деятельности иноагентов, однако продолжила распространять материалы в соцсетях без обязательной маркировки. Ей заочно предъявили обвинение по части 2 статьи 330.1 УК РФ — уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.

Ранее Монеточку госпитализировали с концерта в Риге.

