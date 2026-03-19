Моргенштерн снимет фильм про себя

morgen_shtern/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) рассказал в Telegram-канале, что снимет фильм о себе.

Моргенштерн практически не раскрыл подробностей грядущего проекта. Артист отметил, что в фильм попадут удивительные истории фанатов, связанные с его творчеством.

«Солнышки мои, мы все письма прочитали. Хочу вам выразить большое уважение, наряду с благодарностью, за ваши истории. Повторюсь — лучшей награды за мой труд и быть не может!» — заявил певец.

Моргенштерн был включен в реестр иноагентов весной 2022 года. К тому времени он уже не проживал в России.

Артист пытался обжаловать в суде решение Минюста о внесении его в список иноагентов. По словам адвоката рэпера Сергея Жорина, Алишер является деятелем культуры и искусства и политическую деятельность не осуществляет. Моргенштерн по-прежнему остается в списке иноагентов.

2 апреля 2026 года суд заочно рассмотрит уголовное дело против Моргенштерна по иноагентской статье.

Как утверждало следствие, Моргенштерн дважды за год привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, однако продолжил распространять в соцсетях сообщения и материалы без соответствующей маркировки.

Ранее Моргенштерн отказался выступать из-за мании преследования.

 
