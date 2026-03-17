Суд над Моргенштерном начнется без рэпера

В Москве суд начнет заочно рассматривать уголовное дело против рэпера Моргенштерна
2 апреля суд начнет заочно рассматривать уголовное дело против рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) по иноагентской статье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие судебные материалы.

Заседание пройдет в одном из столичных судебных участков.

Следствие пришло к выводу, что Моргенштерн дважды за год привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, однако продолжил распространять в соцсетях сообщения и материалы без соответствующей маркировки.

За подобное нарушение предусмотрено наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

Моргенштерн был включен в реестр иноагентов весной 2022 года. К тому времени он уже не проживал в России.

Артист пытался обжаловать в суде решение Минюста о внесении его в список иноагентов. По словам адвоката рэпера Сергея Жорина, Алишер является деятелем культуры и искусства и политическую деятельность не осуществляет. Моргенштерн по-прежнему остается в списке иноагентов.

Ранее лишившийся гражданства РФ комик объяснил переезд в Европу.

 
Что делать, если пропал интернет. Пошаговая инструкция от технических экспертов
