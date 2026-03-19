Киркоров приехал в гости к «Человеку-улыбке» Василенко

Блогер и бизнесмен Николай Василенко опубликовал в Telegram-канале ролик со встречей с певцом Филиппом Киркоровым.
Киркоров приехал в Ростов и посетил ресторан Василенко. Предприниматель передал привет певице Валерии и ее мужу Иосифу Пригожину, которые ранее побывали в его заведении.
«Улыбаюсь. Валерия, Иосиф — передаем большой привет с Филиппом Бедросовичем из Ростова и ждем в гости. Хорошего вечера, друзья, улыбайтесь», — поделился блогер.
Киркоров похвалил ресторан Василенко и записал видеообращение Валерии и Пригожину.
Николай Василенко прославился в 2024 году благодаря видео, в которых он едет в машине и обращается к зрителям, рассказывая о погоде в городе и желая подписчикам хорошего дня. Всегда улыбчивого Василенко в Рунете называют человеком-антидепрессантом, живым воплощением лавандового рафа и ромашкового чая, амбассадором добра в России.
Ранее «Человек-улыбка» Василенко запатентовал свое имя.