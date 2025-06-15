На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Человек-улыбка» Василенко пообедал с Валерией

Певица Валерия встретилась с блогером Николаем Василенко
close
Telegram-канал «Николай Василенко»

Ростовский блогер и бизнесмен Николай Василенко опубликовал в Telegram-канале ролик с обедом с певицей Валерией и ее мужем, продюсером Иосифом Пригожиным.

Валерия посетила ресторан Василенко и похвалила его кухню. Блогер признался, что волновался на встрече со «звездами мира эстрады». «Человек-улыбка» назвал Валерию и Пригожина великодушными и талантливыми.

«Вы реальная Большая Часть Нашей Современной Эпохи — я восхищаюсь вами. Я поклонник вашей пары! Браво, Валерия, браво, Иосиф!» — заявил блогер.

В видео Василенко порадовался тому, что звезды улыбаются, а на улице — «добрый день».

«Мы все улыбаемся. Улыбаемся и машем», — ответила Валерия.

Николай Василенко прославился в 2024 году благодаря видео, в которых он едет в машине и обращается к зрителям, рассказывая о погоде в городе и желая подписчикам хорошего дня. Всегда улыбчивого Василенко в Рунете называют человеком-антидепрессантом, живым воплощением лавандового рафа и ромашкового чая, амбассадором добра в России.

Ранее «Человек-улыбка» Василенко признался, что у него был роман с Жанной Фриске.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами