«Человек-улыбка» Василенко пообедал с Валерией

Ростовский блогер и бизнесмен Николай Василенко опубликовал в Telegram-канале ролик с обедом с певицей Валерией и ее мужем, продюсером Иосифом Пригожиным.

Валерия посетила ресторан Василенко и похвалила его кухню. Блогер признался, что волновался на встрече со «звездами мира эстрады». «Человек-улыбка» назвал Валерию и Пригожина великодушными и талантливыми.

«Вы реальная Большая Часть Нашей Современной Эпохи — я восхищаюсь вами. Я поклонник вашей пары! Браво, Валерия, браво, Иосиф!» — заявил блогер.

В видео Василенко порадовался тому, что звезды улыбаются, а на улице — «добрый день».

«Мы все улыбаемся. Улыбаемся и машем», — ответила Валерия.

Николай Василенко прославился в 2024 году благодаря видео, в которых он едет в машине и обращается к зрителям, рассказывая о погоде в городе и желая подписчикам хорошего дня. Всегда улыбчивого Василенко в Рунете называют человеком-антидепрессантом, живым воплощением лавандового рафа и ромашкового чая, амбассадором добра в России.

Ранее «Человек-улыбка» Василенко признался, что у него был роман с Жанной Фриске.