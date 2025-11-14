На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Человек-улыбка» Василенко запатентовал свое имя

Блогер Василенко запатентовал бренд для продажи парфюма и напитков
true
true
true
close
nikolay_anatolievich_vasilenko/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер Николай Василенко зарегистрировал бренд под своим именем, под которым может продавать парфюм, аксессуары, технику, одежду и продукты питания. Такие данные «Газете.Ru» предоставили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

«Ростовский бизнесмен Николай Анатольевич Василенко 13 ноября зарегистрировал в Роспатенте бренд nikolay_anatolievich_vasilenko. Исключительные права на товарный знак будут действовать до января 2035 года. Предприниматель указал, что бренд можно будет использовать для выпуска парфюмерии, косметики, музыкальной аппаратуры, аксессуаров для мобильных телефонов, электротоваров, компьютерной техники, ювелирных изделий, бижутерии, канцелярских принадлежностей, одежды, обуви, кожгалантереи, спортивных товаров, продуктов питания, напитков и много другого. Полный список разместился на 18-ти страницах», — сообщили в сервисе.

Там напомнили, что в настоящее время Василенко является учредителем ООО «Дача», которое занимается ресторанным бизнесом. Предпринимателю принадлежит доля в 50% уставного капитала. Также на блогера с 2019 года оформлено действующее ИП, которое занимается арендой и управлением собственным или арендованным имуществом.

Ранее Эвелина Бледанс зарегистрировала крестьянское хозяйство в Крыму.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами