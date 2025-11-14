«Человек-улыбка» Василенко запатентовал свое имя

Блогер Николай Василенко зарегистрировал бренд под своим именем, под которым может продавать парфюм, аксессуары, технику, одежду и продукты питания. Такие данные «Газете.Ru» предоставили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

«Ростовский бизнесмен Николай Анатольевич Василенко 13 ноября зарегистрировал в Роспатенте бренд nikolay_anatolievich_vasilenko. Исключительные права на товарный знак будут действовать до января 2035 года. Предприниматель указал, что бренд можно будет использовать для выпуска парфюмерии, косметики, музыкальной аппаратуры, аксессуаров для мобильных телефонов, электротоваров, компьютерной техники, ювелирных изделий, бижутерии, канцелярских принадлежностей, одежды, обуви, кожгалантереи, спортивных товаров, продуктов питания, напитков и много другого. Полный список разместился на 18-ти страницах», — сообщили в сервисе.

Там напомнили, что в настоящее время Василенко является учредителем ООО «Дача», которое занимается ресторанным бизнесом. Предпринимателю принадлежит доля в 50% уставного капитала. Также на блогера с 2019 года оформлено действующее ИП, которое занимается арендой и управлением собственным или арендованным имуществом.

Ранее Эвелина Бледанс зарегистрировала крестьянское хозяйство в Крыму.