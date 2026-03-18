«Это люди‑находки»: Дима Билан рассказал о желании перенимать опыт у родителей

Певец Дима Билан поделился, что хочет перенимать опыт у своих родителей, передавать семейные традиции и хранить наследие. Слова артиста передал «Пятый канал».

По мнению Билана, важно сохранять наследие семьи и передавать его новому поколению.

«Это важно. Потрясающие люди — знают, какие травы собирать. То есть это люди‑находки, на самом деле», — рассказал певец.

Артист раскрыл, что весной планирует начать осваивать аграрные навыки на практике. При этом, по словам Билан, раньше он уже участвовал в сборе урожая на полях. Тогда исполнитель собирал персики, абрикосы и другие плоды.

Накануне Дима Билан рассказал «Газете.Ru» о карьере своей младшей сестры Анны. Певец поделился, что не помогает родственнице в музыкальных начинаниях, поскольку не хочет «портить ей жизнь».

Артист также отметил, что сам пробует новые для себя жанры. По словам Билана, недавно у него прошло выступление с классическим вокалом, после которого он задумался о возможности работать с педагогом. Однако артист боится, что из-за погружения в оперу утратит свою эстрадную манеру исполнения.

Ранее Билан рассказал о конкуренции с Киркоровым.