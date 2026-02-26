В Москве прошла премьера военной драмы о парне из Донецка

В Москве прошел премьерный показ военной драмы «Малыш», рассказывающей о молодом парне из Донецка, который решил пойти добровольцем на СВО, сообщает пресс-служба «Тавриды.Арт».

Главную роль в фильме исполнил молодой актер Глеб Калюжный, а режиссер картины – Андрей Симонов.

Прототипом главного героя картины стал Павел Черток с позывным «Малыш».

«Премьера фильма «Малыш» — один из примеров последовательной работы государственной системы поддержки», — отметил заместитель министра культуры РФ Сергей Першин.

Как рассказал режиссер Симонов, первый раз он увидел Павла на «Тавриде».

«Нам сказали, что привезут фронтовиков, которые будут рассказывать нам о своем опыте на спецоперации. И сначала я решил, что вышла ошибка, что это какой-то журналист или блогер, потому что выглядел он лет на 15. Но оказалось, что ошибки нет. Что Паша год воевал, перенес три ранения и командовал штурмом», — рассказал он.

Также Глеб Калюжный отметил, что за время съемок фильма он научился по-другому смотреть на жизнь.

«Я начал действительно ценить разные моменты, обрел новых друзей и прошел курс молодого бойца. Фильм «Малыш», безусловно, про любовь к своей семье и своему дому», — сказал он.

Съемки фильма проходили в Мариуполе, Донецке, а также в Крыму.