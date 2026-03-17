Волочкова обиделась на мать и дочь из-за отсутствия интереса к ее здоровью

Балерина Волочкова заявила, что родственники не поддержали ее на фоне операции

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что после того, как она перенесла операцию в немецкой клинике, никто из родных не проявил интереса к ее состоянию и причинам хирургического вмешательства. Об этом знаменитость рассказала Общественной Службе Новостей.

Волочкова призналась, что ее сильно обидело то, что абсолютно все ее близкие люди не проявили должной заботы, которая была ей необходима. При этом и мать, и дочь балерины Адриана знали, что она планирует поехать на операцию в Германию.

«Никто не отреагировал на новость о моем состоянии, о моей операции. Никто меня не посетил и не позвонил. Я все надеялась, что близкие не будут настолько равнодушны, тем более речь идет о родных людях. Это обидно и больно. Никакого сочувствия, никакого сострадания, абсолютное равнодушие», — заявила артистка.

По словам балерины, она никогда не простит своих близких за такое отношение.

Волочкова также раскрыла, что ей потребовалась помощь немецких врачей, чтобы восстановить хрящевую ткань на левой ноге.

Напомним, в феврале сообщалось, что Анастасия Волочкова перенесла операцию на ноге. Балерине провели хирургическое вмешательство в госпитале святой Марии в Мюльхайме. Артистка решилась на госпитализацию в Германии, поскольку в этой стране «самые лучшие врачи».

Волочкова также отмечала, что после госпитализации ей начали приписывать ей тяжелые заболевания, включая онкозаболевание. Сама балерина опровергла все эти сообщения.

Ранее Волочкова поругалась с журналистами из-за своей болезни.