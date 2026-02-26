Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Культура

Дана Борисова раскрыла главный секрет борьбы с наркозависимостью

Дана Борисова: 90% успеха в лечении от наркозависимости – это поддержка близких
danaborisova_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ведущая Дана Борисова рассказала, как смогла побороться наркозависимость после долгих лет употребления запрещенных веществ. По ее словам, главную роль в лечении играет поддержка близких людей – на 90% успех в преодолении аддикции зависит именно от этого.

«Некоторые вместо того, чтобы помочь, еще сильнее усугубляют ситуацию и напрочь могут отбить желание лечиться. Мне в этом плане повезло, мама меня поддерживала все время. Мы нашли реабилитационный центр, где я проходила все этапы выздоровления», — поделилась воспоминаниями звезда в беседе с Общественной Службой Новостей.

По ее словам, лечиться ей пришлось около года, после чего на протяжении многих лет она не притрагивается ни к запрещенным веществам, ни к алкоголю. Ведущая призналась, что старается избегать праздничных застолий, где подают спиртные напитки, а также назвала ложью обвинения в том, что она продолжает употреблять.

«Да, бывших наркоманов не бывает, но я в завязке и умею себя контролировать, — подчеркнула Борисова. — Самое смешное, что такие слухи плодят другие зависимые артисты, о статусе которых я знаю».

Звезда добавила, что во многом справляться с последствиями зависимости и не думать о прошлом ей помогают работа, спорт и телепроекты.

До этого певец Юрий Лоза рассказал, что долго не мог избавиться от табачной зависимости, так как курить начал еще в девятом классе и делал это на протяжении 25 лет. Он заявил, что вывел свою формулу избавления от вредной привычки, которая позволила ему отказаться от нее к 40 годам и не притрагиваться к сигаретам на протяжении последних 20 лет.

Дочь Даны Борисовой ранее отпустили из психиатрической клиники.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!