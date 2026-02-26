Дана Борисова раскрыла главный секрет борьбы с наркозависимостью

Ведущая Дана Борисова рассказала, как смогла побороться наркозависимость после долгих лет употребления запрещенных веществ. По ее словам, главную роль в лечении играет поддержка близких людей – на 90% успех в преодолении аддикции зависит именно от этого.

«Некоторые вместо того, чтобы помочь, еще сильнее усугубляют ситуацию и напрочь могут отбить желание лечиться. Мне в этом плане повезло, мама меня поддерживала все время. Мы нашли реабилитационный центр, где я проходила все этапы выздоровления», — поделилась воспоминаниями звезда в беседе с Общественной Службой Новостей.

По ее словам, лечиться ей пришлось около года, после чего на протяжении многих лет она не притрагивается ни к запрещенным веществам, ни к алкоголю. Ведущая призналась, что старается избегать праздничных застолий, где подают спиртные напитки, а также назвала ложью обвинения в том, что она продолжает употреблять.

«Да, бывших наркоманов не бывает, но я в завязке и умею себя контролировать, — подчеркнула Борисова. — Самое смешное, что такие слухи плодят другие зависимые артисты, о статусе которых я знаю».

Звезда добавила, что во многом справляться с последствиями зависимости и не думать о прошлом ей помогают работа, спорт и телепроекты.

До этого певец Юрий Лоза рассказал, что долго не мог избавиться от табачной зависимости, так как курить начал еще в девятом классе и делал это на протяжении 25 лет. Он заявил, что вывел свою формулу избавления от вредной привычки, которая позволила ему отказаться от нее к 40 годам и не притрагиваться к сигаретам на протяжении последних 20 лет.

Дочь Даны Борисовой ранее отпустили из психиатрической клиники.