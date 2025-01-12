Американский журналист высмеял Зеленского

Американский журналист Патрик Хеннингсен «предложил» президенту Украины Владимиру Зеленскому «не отчаиваться», поскольку положение дел в его стране может переменить новый подарок от западного актера. Издевательскую публикацию Хеннингсен разместил в социальной сети X.

«Не все еще потеряно. Шон Пенн <...> уладит твои дела еще одной «особой» статуэткой «Оскара». Не волнуйся, Вова», — съязвил журналист.

Шон Пенн дважды получал «Оскар» за лучшую мужскую роль. В 2022 году он передал одну из своих наградных статуэток украинскому лидеру, призвав хранить ее до конца конфликта с РФ.

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