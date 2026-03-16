Лепс не исключил совместный клип с Волочковой

Певец Григорий Лепс признался Telegram-каналу «Звездач», что не думал о создании клипа с участием балерины Анастасии Волочковой.

Лепс не исключил, что может снять музыкальный ролик с Волочковой.

«Меня такие мысли не посещали. Но подумать можно», — поделился артист.

Лепс также рассказал, что в скором времени уедет в отпуск на Мальдивы. Корреспондент спросил, боится ли артист встретить там Волочкову. Балерина не раз хвалила курорт и называла его своим любимым местом отдыха.

«Почему я должен этого бояться? Прекрасная балерина, замечательный человек, очень компанейская девушка!» — заявил певец.

25 января блогерша Аврора Киба сообщила о расставании с Григорием Лепсом. Она подчеркнула, что на их общем пути было много «доброго, теплого и хорошего», а отношения закончились «на ноте благодарности и взаимоуважения». По словам Кибы, она и Лепс останутся близкими людьми, но каждый готов идти дальше своей дорогой.

В марте Григорий Лепс признался kp.ru, что совсем не переживает из-за расставания с невестой Авророй Кибой. Артист уточнил, что пока не находится в отношениях. Он также пожаловался, что стал реже замечать в окружении красивых женщин.

