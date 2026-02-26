Юрий Лоза вывел формулу избавления от табачной зависимости

Певец Юрий Лоза рассказал, что долго не мог избавиться от табачной зависимости, так как курить начал еще в девятом классе и делал это на протяжении 25 лет. Бросить курить он безуспешно пытался много раз, пока не вывел свою формулу, которая позволила ему уже 20 лет обходиться без сигарет.

По словам исполнителя, решительно пересмотреть подход к своему здоровью он решил при приближении своего 40-летнего юбилея.

«Накануне сорокалетия я осознанно пришел к тому, что больше нет мочи терпеть и следует уже отказаться от сигареты, — отметил певец в беседе с Общественной Службой Новостей. — Я купил много сигарет одной марки и начал сначала выкуривать по две пачки в день, постепенно сократил до одной. И так в течение года я уменьшал количество выкуренных сигарет».

Лоза добавил, что последней сигаретой затянулся в день 40-летия, и с тех пор больше не курит. В период ломки из-за отказа от табака принимал специальные препараты, но даже с ними, по признанию певца, ему было тяжело – даже во сне он видел сигареты. Преодолев период ломки, певец не курит уже 20 лет.

До этого ученые обнаружили связь между курением и заработками человека. Они выяснили, что увеличение количества пачко-лет на одну единицу было связано с уменьшением заработка на 1,8%. Это говорит о том, что сокращение курения на эквивалент пяти пачко-лет может привести к увеличению заработка на 9%. Исследование выявило существенные различия в заработках между курящими и некурящими среди молодых работников, особенно среди наименее образованных людей.

